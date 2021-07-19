В Палестине поблагодарили «Барселону» за отказ от матча с «расистской командой»

Палестинская футбольная ассоциация поблагодарила испанский футбольный клуб «Барселона» за отказ от контрольного матча с израильским «Бейтаром» в Иерусалиме. В ассоциации израильскую команду считают одной из самых расистских в мире.

«Мы выражаем нашу признательность «Барселоне» за то уважение, которое она проявила к чувствам миллионов своих болельщиков по всему миру, которые были потрясены идеей, что клуб, ценящий права человека, намерен провести матч с одной из самых расистских команд мира», — говорится в заявлении ассоциации.

Напомним, что ранее руководстве израильского клуба «Бейтар» заявили, что товарищеский матч с «Барселоной» отменен из-за нежелания каталонской команды играть в Иерусалиме.

По итогам чемпионата Испании 2020/21 «Барселона» заняла третье место, набрав 79 очков в 38 матчах. В минувшем сезоне каталонская команда смогла забить 85 мячей, пропустив при этом 38.

Ранее игроки сборной Германии ушли с поля из-за расистского оскорбления.