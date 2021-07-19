Голкипер сборной Аргентины Мартинес заявил, что отдаст жизнь за Месси

Голкипер национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о своем отношении к партнеру по сборной Лионелю Месси. в интервью Ole выразил свое отношение к нападающему Лионелю Месси.

«Я могу отдать за него жизнь, я хочу умереть за него. Четыре или пять месяцев назад я сказал ему, что он должен выиграть Кубок Америки раньше меня. Все аргентинцы хотели, чтобы он, наконец, поднял этот трофей над головой. Он спасает нас в каждой игре, он отдает всего себя сборной. Надеюсь, мы сможем подарить ему чемпионат мира», — цитирует Мартинеса Ole.

Финальный между сборными Аргентины и Бразилии прошла в ночь на 11 июля в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинцев со счетом 1:0. Месси завоевал первый значимый трофей в составе национальной команды. Прежде ему удалось только стать победителем Олимпийских игр.

На Кубке Америки — 2021 Месси забил в семи матчах четыре гола и разделил звание лучшего бомбардира турнира с колумбийцем Луисом Диасом.

Мартинес и Месси были включены в символическую сборную Кубка Америки-2021.

Ранее стало известно, что пост Месси с Кубком Америки в Instagram побил рекорд Роналду по числу лайков.