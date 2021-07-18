Российским пловцам выплатят компенсацию после снятия отстранения

Международная федерация плавания (ФИНА) полностью покроет расходы российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева во время процесса в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз суда.

Спортсменам выплатят по 1500 швейцарских франков. Также сообщается, что все дальнейшие ходатайства отклоняются.

14 июля Международная федерация плавания (ФИНА) объявила на официальном сайте о временном отстранении Андрусенко и Кудашева на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после изучения данных из московской антидопинговой лаборатории.

Андрусенко является призером чемпионата мира и Европы в эстафетах, победительницей чемпионата Европы по плаванию на короткой воде вольным стилем.

Кудашев становился победителем Универсиады-2019 в Неаполе на дистанции 200 метров баттерфляем.

Ранее глава Международной федерации плавания (ФИНА) Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что организация признала решение CAS снять временное отстранение российских спортсменов.