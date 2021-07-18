Суд оправдал российских пловцов по делу о нарушении антидопинговых правил

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию по делу российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.

«Апелляция удовлетворена, наши спортсмены Вероника Андрусенко и Александр Кудашев смогут выступить на Олимпиаде в Токио», — цитирует Сальникова РИА «Новости».

14 июля Международная федерация плавания (ФИНА) объявила на официальном сайте о временном отстранении Андрусенко и Кудашева на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после изучения данных из московской антидопинговой лаборатории.

Андрусенко является призером чемпионата мира и Европы в эстафетах, победительницей чемпионата Европы по плаванию на короткой воде вольным стилем.

Кудашев становился победителем Универсиады-2019 в Неаполе на дистанции 200 метров баттерфляем.

Ранее в федерации плавания заявили, что темы допинга в российском плавании не существует.