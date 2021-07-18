Гражданин Узбекистана задержан по подозрению в изнасиловании на стадионе в Токио

Японская полиция задержала подозреваемого в изнасиловании женщины на Олимпийском стадионе в Токио, сообщает Marca.

По информации издания, 30-летний гражданин Узбекистана входит в состав временного персонала, работающего на арене. Пострадавшая — 20-летняя женщина, которая также является одним непостоянным работником спортивного мероприятия.

Отмечается, что изнасилование произошло на трибунах Олимпийского стадиона после репетиции церемонии открытия Игр. Сам задержанный отрицает обвинения, заявляя, что секс был по обоюдному согласию.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее японский композитор Кейго Оямада, чья музыка будет звучать на церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2020 в Токио, принес извинения за издевательства над одноклассниками в детстве.