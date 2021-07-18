Пилота «Ред Булл» Ферстаппена отправили в больницу после столкновения с Хэмилтоном

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был отправлен в больницу после столкновения с британским гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

Инцидент с участием спортсменов произошел на первом круге гонки. Представитель Нидерландов пытался отбить атаку Хэмилтона, после чего вошел в поворот по внешнему радиусу. Британец поддел болид соперника, из-за чего машину выкинуло с трассы. Болид на высокой скорости влетел в стену. Гонка была прервана.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что Ферстаппен не получил тяжелые травмы, однако было принято решение отправить его в больницу для обследования.

Ранее стало известно, что Гран-при Австралии «Формулы-1» отменен из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Сообщалось, что организаторы Гран-при столкнулись с проблемами из-за требования правительства страны о 14-дневном обязательном карантине для всех прибывающих. Также не состоится австралийский этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).