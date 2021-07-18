Российские теннисисты пожаловались на отсутствие мыла на Олимпиаде

Теннисисты сборной России поделились эмоциями от заселения в Олимпийскую деревню.

«Карен Хачанов задает вопрос, как он будет мыться в этом душе и чем вообще? Мыла нет!» — сказала Елена Веснина в видео, которое она выложила в сториз Instagram.

Кроме того, Хачанов почти упирается головой в потолок.

В состав сборной России по теннису на Олимпиаде вошли Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Елена Веснина, Вероника Кудерметова и Аслан Карацев.

Официально Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Олимпиада должна была пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 состоится на год позже. При этом Игры сохранят приставку «2020» в маркетинговых целях. Это будут первые Олимпийские игры, которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были перенесены, а не отменены, а также первые в истории Олимпийские игры, которые пройдут в нечетный год.

Ранее для олимпийцев, участвующих в Играх в Токио, спроектировали кровати, на которых невозможно заниматься сексом.