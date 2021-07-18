Семак объяснил, почему Дзюба не играл с первых минут в матче за Суперкубок России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему форвард Артем Дзюба не сыграл в матче за Суперкубок России против «Локомотива» с первых минут, передает пресс-служба команды.

Сине-бело-голубые победили со счетом 3:0.

«И Артем Дзюба не вышел в стартовом составе сегодня, и Деян Ловрен — им нужно набирать потихоньку. Сегодня был матч, через который мы продолжаем подготовку к первому туру. Я надеюсь, что к следующему матчу игроки, которые сегодня провели не всю игру, будут готовы лучше», — сказал Семак.

В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Ранее наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак повторил достижение Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого, став обладателем Суперкубка России дважды подряд.