news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Дело о жесткой посадке Ан-28 под Томском поставлено на контроль... 09:56
Журналист Уткин раскритиковал вратаря «Локомотива» Гилерме 09:53
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве 09:52
Боярский рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом 09:40
В Крыму заявили, что организаторов водной блокады привлекут к ответственности 09:31
Экс-чемпион UFC назвал Макгрегора идиотом 09:28
Третий человек погиб при лобовом столкновении поездов в Приамурье 09:20
Червиченко: если бы на Евро выступал «Зенит», результат, возможно, был бы лучше 09:15
Бритни Спирс заявила, что не будет выступать, пока отец контролирует ее карьеру 09:06
Собянин: московские власти получают данные о каждом заболевшем COVID-19 и привитом 08:58
Бесплатная ставка 1000 р.

Семак объяснил, почему Дзюба не играл с первых минут в матче за Суперкубок России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Артур Лебедев/РИА «Новости»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему форвард Артем Дзюба не сыграл в матче за Суперкубок России против «Локомотива» с первых минут, передает пресс-служба команды.

Сине-бело-голубые победили со счетом 3:0.

«И Артем Дзюба не вышел в стартовом составе сегодня, и Деян Ловрен — им нужно набирать потихоньку. Сегодня был матч, через который мы продолжаем подготовку к первому туру. Я надеюсь, что к следующему матчу игроки, которые сегодня провели не всю игру, будут готовы лучше», — сказал Семак.

В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Ранее наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак повторил достижение Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого, став обладателем Суперкубка России дважды подряд.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Я встретил реальных шизофреников»: как самовыдвиженцы собирают подписи
Сборщики подписей рассказали о своей работе в пандемию коронавируса
«Разрыв с Украиной — переломный момент для нашей авиапромышленности»
Владимир Гутенев — о состоянии и перспективах российской авиапромышленности
В Европе могут запретить хиджабы в офисах. А как с этим в России?
Европейские работодатели получили право запрещать сотрудникам носить хиджабы
Треть россиян выступают против четырехдневной рабочей недели
Внешний долг России достиг $471,4 млрд
МВД работает над внедрением экспресс-тестов для выявления пьяных водителей
NASA заявило об обнаружении нескольких возможных мест утечки в российском модуле МКС
Новости и материалы
Дело о жесткой посадке Ан-28 под Томском поставлено на контроль центрального аппарата СК
Журналист Уткин раскритиковал вратаря «Локомотива» Гилерме
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Боярский рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
В Крыму заявили, что организаторов водной блокады привлекут к ответственности
Экс-чемпион UFC назвал Макгрегора идиотом
Третий человек погиб при лобовом столкновении поездов в Приамурье
Червиченко: если бы на Евро выступал «Зенит», результат, возможно, был бы лучше
Бритни Спирс заявила, что не будет выступать, пока отец контролирует ее карьеру
Собянин: московские власти получают данные о каждом заболевшем COVID-19 и привитом
В Якутске приостановлены речное и авиасообщение из-за дыма от пожаров
Россиянин Махачев бросил вызов бывшему чемпиону UFC
Вдова погибшего президента Гаити вернулась на родину
Аналитики прогнозируют рост ключевой ставки до 6,5%
Россиянин Махачев одолел Мойзеса в главном бою турнира UFC Vegas 31
Роналдиньо оставил автограф на груди поклонницы
Наводнения в округе Арвайлер на западе Германии унесли жизни более 110 человек
Пушков оценил заявление Киева о возможном поиске поддержки у Китая
Все новости
Деревянный рубль, затяжка реформ, дефицит. Кудрин назвал причины развала СССР
Кудрин рассказал, какие сценарии обсуждались незадолго до распада Советского Союза
В стиле сборной России: «Локомотив» проиграл «Зениту» из-за чудовищных ошибок
Как «Зенит» взял свой шестой Суперкубок
Таллий, взятка, суицид. Итог самарской драмы с тремя погибшими
В Самаре покончил с собой тренер по кикбоксингу, признавшийся в расправе над бывшей женой
Богатый и еще богаче: люксовые бренды поднимают цены после пандемии
Премиум-бренды изменили ценовую политику после ослабления антикоронавирусных мер
Наши в Каннах: триумф российского кино на фестивале во Франции
Какие призы Каннского кинофестиваля взяли фильмы российского производства
Погибли двое из троих детей, сбитых на переходе в Москве
После аварии в Солнцево в больнице умер второй ребенок
Сдержать Россию и Китай. Британский генерал раскрыл секретную роль спецназа
В Лондоне рассказали, какую миссию против Москвы и Пекина будут выполнять спецслужбы
История дедушки гражданских внедорожников
В этот день появился легендарный внедорожник Willys Jeep CJ2A
Сколько лет проживут россияне, родившиеся в 2020 году
Названы регионы-антилидеры по снижению продолжительности жизни
Врач объяснил рекомендацию вакцинироваться раз в полгода
Эксперт рассказал, грозит ли россиянам «пожизненная» вакцинация против COVID-19
«Задержки в доставке»: Мишустин дал поручения по вакцинации и тестированию
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин и наладить систему тестирования
Домашний просмотр: вспоминаем старые хорроры в «Улице страха», а мюзиклы — в «Шмигадуне!»
Обзор новых фильмов и сериалов онлайн: «Улица страха» и «Шмигадун!»
Чем запомнились звезды в Каннах
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях