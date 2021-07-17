Семина разочаровала игра «Локомотива» в матче против «Зенита»

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», передает «Спорт-Экспресс».

«Железнодорожники» проиграли со счетом 0:3.

«Я ожидал от игры совсем другого результата. У Николича было гораздо больше времени на подготовку, всего лишь два игрока в сборной были. Команда Семака выглядела гораздо лучше, это разочаровало», — сказал Семин.

В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Подопечные Сергея Семака стали шестикратными победителями турнира. Также они выигрывали Суперкубок в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.

Рекордсменом по победам в турнире является московский ЦСКА, который выигрывал трофей семь раз.

Ранее «Зенит» разгромил «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России.