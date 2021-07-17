В «Зените» считают, что Семак в будущем может возглавить сборную России

Ассистент главного тренера петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра считает, что наставник сине-бело-голубых Сергей Семак может в будущем возглавить сборную России, передает «Чемпионат.com».

«Мы разговаривали с Семаком о том, что он — один из вариантов для замены Станислава Черчесова. Но у Сергея Богдановича есть контракт с «Зенитом», плюс на него никто не выходил. В будущем он станет тренером сборной. Это очень достойная должность. Семак — победитель по духу.», — сказал де Оливейра.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее пианист Денис Мацуев высказался об уходе Станислава Черчесова с поста тренера сборной России по футболу.