Баскетболистка отказалась от участия в ОИ из-за проблем с психикой

Баскетболистка сборной Австралии Лиз Кэмбидж не поедет на Олимпийские игры из-за нестабильного психического состояния.

«Все мои знакомые знают, что одно из моих самых больших желаний — выиграть золото Олимпиады в составе сборной. Каждый участник Игр должен быть на пике своего психологического и физического состояния. В настоящий момент я очень далека от того состояния, в котором мне бы хотелось находиться. Не секрет, что в прошлом я испытывала проблемы с психическим здоровьем.

Кроме того, я обеспокоена изоляцией в «пузыре» — ни семьи, ни друзей, ни фанатов, никакой системы коммуникации вне команды. Это на самом деле нагоняет на меня страх. В течение последнего месяца у меня наблюдались приступы паники, я не спала и не ела. Я знаю себя. Не могу быть той Лиз, которую все заслуживают увидеть в составе сборной Австралии. По крайней мере, в данный момент. У меня разбивается сердце, когда заявляю, что отказываюсь выступать на Олимпиаде, но думаю, это лучшее решения для сборной и для меня. Желаю команде удачи в Токио. Надеюсь, Австралия станет лучшей и завоюет золотые медали», — написала Кэмбидж в инстаграме.

Официально Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Олимпиада должна была пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 состоится на год позже.

Ранее стало известно, что на Олимпийских играх в Токио впервые госпитализировали члена иностранной олимпийской сборной с коронавирусом.