Газманов — женской сборной по гандболу: порвите всех, отомстите за футболистов

Заслуженный артист России Олег Газманов на пресс-конференции перед вылетом женской сборной России по гандболу на Олимпийские игры — 2020 в Токио выступил с напутствием к команде, сообщает «СЭ».

«Дорогие прекрасные девушки. Со всей нашей большой страной желаю нашей сборной по гандболу великой победы на Олимпийских играх. Короче, девушки, отомстите за наших футболистов. Порвите их всех!

Победа нужна, просто необходима.

Страна без побед, как мотор без бензина.

Страна без героев, как птица без крыльев.

Дорогу спортсменкам, красивым и сильным.

В полях стадионов, спортивных аренах

Пускай не погаснет огонь в ваших венах!

Пусть пламя гандбола сердца разжигает,

Спортивная ярость в борьбе помогает

Ваш Олег Газманов».

Напомним, что на групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Станислава Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

8 июля в отставку был отправлен Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/16/n_16256666.shtml на Евро-2020.