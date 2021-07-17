Валуев о провале Манчини в «Зените»: мастер скатился на уровень учеников

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев высказался на счет причин неудачного выступления петербургского «Зенита» под руководством Роберто Манчини.

«Мне как болельщику сине-бело-голубых приятно, что чемпионат Европы выиграл специалист, имевший отношение к моему любимому клубу.

Почему Манчини не удалось реализоваться у наст в стране? Это принцип жизни: когда мастер попадает в условия, где он должен всех чему-то учить, заставлять работать, рано или поздно он сам скатывается на уровень учеников. А в условиях высокой конкуренции, где уровень игроков высокий, существует коллективное обучение и соответствие классу. Тогда и результаты выше.

Не считаю, что итальянец отбывал номер в России и не обвиняю его. Здесь вопрос в том, что сами условия не могли спровоцировать отношение и интерес к игре.

В Европе большие деньги платят только тем игрокам, кто много работает. Не хочу сказать, что у нас совсем не работают, но, может, делают это не так, как там. Последний Евро показал это в лишний раз», – цитирует Валуева Sport24.

Манчини тренировал «Зенит» с 2017 по 2018 год и занял пятое место в турнирной таблице сезона 2017/18.

11 июля сборная Италии под руководством Манчини стала чемпионом Европы — 2020. В финальном матче в серии пенальти итальянцы оказались сильнее сборной Англии.

Ранее экс-хавбек сборной России Александр Мостовой высказал мнение, почему в петербургском «Зените» ничего не получилось у нынешнего тренера национальной команды Италии Роберто Манчини.