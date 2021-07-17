news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Арбитр Карасев рассказал, надеялся ли он отсудить финал Евро 03:34
Глава «Нафтогаза» заявил, что Киев убедил Меркель в опасности «Северного потока... 03:27
Аршавин заявил, что для успеха в Лиге чемпионов «Зениту» не хватает... 03:14
МВД внедрит систему «Паутина» по всей России до конца года 03:14
Навка — о дебюте Загитовой в роли Людмилы: у меня мурашки бежали... 02:59
Лозунг с орфографической ошибкой появился напротив посольства Кубы в США 02:59
Аффлек и Лопез присмотрелись к особняку за $65 млн 02:53
Валуев о провале Манчини в «Зените»: мастер скатился на уровень... 02:42
Зеленский расширил полномочия Нацсовета Украины по телевидению 02:32
Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве 02:15
Бесплатная ставка 1000 р.

Бердыев прилетел в Москву, но утверждает, что по личным делам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Бывший главный тренер «Ростова», казанского «Рубина» Курбан Бердыев прилетел в Москву, сообщает Telegram-канал «Чемпионат.com»

«Прилетел ли я на переговоры с РФС? Нет, я по делам личным приехал», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев 16 июля вылетел в Москву на встречу с руководством Российского футбольного союза (РФС).

Бердыев является одним из основных претендентов на пост главного тренера сборной России. Отмечается, что специалист выехал из Алма-Аты.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) Бердыев возглавлял казанский «Рубин» и «Ростов». Вместе с клубом из Татарстана он стал двукратным чемпионом России. В 1999 году Бердыев возглавлял сборную Туркменистана.

В марте 2020 года предыдущий наставник национальной команды Станислав Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 декабря 2022 года, однако 8 июля он был оправлен в отставку.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах России, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Сдержать пандемию. Как обстоит ситуация с ограничениями в регионах
В Туве ограничили передвижение граждан без неотложных нужд и служебной необходимости
Дадут больше выбора: как может измениться порядок приема в вузы
Эксперты назвали недостатки предложений Минобрнауки по правилам приема в вуза
В Севастополь пустят только привитых туристов. Какие правила действуют в других городах Крыма
В гостиницы Севастополя больше не будут заселять по ПЦР-тестам
МВД внедрит систему «Паутина» по всей России до конца года
Секретные характеристики британского танка выложили на геймерском форуме
РФС близок к подписанию контракта со статусным иностранным тренером
Россияне назвали самую эффективную и безопасную вакцину от коронавируса
Новости и материалы
Арбитр Карасев рассказал, надеялся ли он отсудить финал Евро
Глава «Нафтогаза» заявил, что Киев убедил Меркель в опасности «Северного потока — 2»
Аршавин заявил, что для успеха в Лиге чемпионов «Зениту» не хватает денег
Навка — о дебюте Загитовой в роли Людмилы: у меня мурашки бежали по коже
Лозунг с орфографической ошибкой появился напротив посольства Кубы в США
Аффлек и Лопез присмотрелись к особняку за $65 млн
Валуев о провале Манчини в «Зените»: мастер скатился на уровень учеников
Зеленский расширил полномочия Нацсовета Украины по телевидению
Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
Шлеменко рассказал, сколько секунд продлился бы его бой с Моргенштерном
Вдову погибшего президента Гаити выпишут из больницы
В офисе Зеленского раскритиковали США и ФРГ за отсутствие «конкретики»
В Белом доме затруднились ответить о встречах Тихановской с представителями США
Аршавин оценил игру Дзюбы на Евро-2020
Полицейские штата Аризоны задержали 40 педофилов
Жуков о Черчесове: я стал бы нерукопожатным в шоу-бизнесе, если бы говорил такие же слова
HBO Max снимет еще два анимационных сериала по «Игре престолов»
Салихова о Бердыеве: он далеко не реформатор, не новатор, точно не хуже Черчесова
Все новости
Смена генералов в МВД. Путин назначил нового замминистра
Андрей Храпов занял должность заместителя министра внутренних дел
«Взял бы в команду Супермена и Кинг-Конга»: звезды «Космического джема 2» о фильме и Леброне Джеймсе
Интервью с Доном Чидлом и Седриком Джо, исполнившими главные роли в «Космическом джеме 2»
На Netflix появятся видеоигры. Ждать придется еще год
Netflix наняла создателя мобильных игр по «Симпсонов» и «Звездным войнам»
Steam Deck против Nintendo Switch. Есть ли шансы у новой приставки
Эксперты рассказали, при каких условиях карманную приставку Steam ждет успех
Семьи с детьми освободят от налога при продаже жилья. Как можно воспользоваться льготой
Путин поручил освободить семьи с детьми от уплаты 13% при улучшении жилищных условий
Нетрезвый водитель, погоня и надувная лодка. Неожиданная история из Северодвинска
Полицейские на надувной лодке догнали пьяного водителя
Грязный и немодный: сможет ли Россия заработать на экспорте угля
Эксперты оценили возможности российских экспортеров угля
«Журналистов обманули»: стоит ли верить в «утекшие документы из Кремля»
Песков назвал публикацию о помощи Москвы Трампу «образцом классического фейка»
«Надежда для человечества». Ученые нашли «суперантитело» против разных мутаций коронавируса
Биологи выяснили, как можно создать эффективные вакцины и способы лечения COVID-19
«Трагедию превращают в фарс»: что говорят об опере на тему смерти Литвиненко
Луговой оценил британскую постановку про гибель Литвиненко
«Оружие низкотехнологической войны»: турецкие беспилотники прибыли на Украину
Эксперты оценили шансы ЛДНР в борьбе с турецкими БПЛА
Как пилоты Ан-28 смогли посадить самолет с двумя отказавшими двигателями
Герой РФ призвал поблагодарить пилотов, посадивших Ан-28 в Томской области
«Мы все верили в чудо»: как пассажиров и экипаж Ан-28 встретили в Томске
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях