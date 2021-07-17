Бердыев прилетел в Москву, но утверждает, что по личным делам

Бывший главный тренер «Ростова», казанского «Рубина» Курбан Бердыев прилетел в Москву, сообщает Telegram-канал «Чемпионат.com»

«Прилетел ли я на переговоры с РФС? Нет, я по делам личным приехал», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев 16 июля вылетел в Москву на встречу с руководством Российского футбольного союза (РФС).

Бердыев является одним из основных претендентов на пост главного тренера сборной России. Отмечается, что специалист выехал из Алма-Аты.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) Бердыев возглавлял казанский «Рубин» и «Ростов». Вместе с клубом из Татарстана он стал двукратным чемпионом России. В 1999 году Бердыев возглавлял сборную Туркменистана.

В марте 2020 года предыдущий наставник национальной команды Станислав Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 декабря 2022 года, однако 8 июля он был оправлен в отставку.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах России, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.