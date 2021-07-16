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Журова обвинила Украину в провокации из-за новых нашивок на форме клубов УПЛ

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РИА Новости

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова прокомментировала решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) разместить на форме клубов Украинской премьер-лиги (УПЛ) лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».

«Мы можем делать какие-то высказывания на этот счет, но вмешиваться в их внутренние дела мы не можем. Они свою карту и не меняли. Лучший наш ответ на такие провокации — статья Владимира Владимировича Путина. Она появилась не просто так», — сказала Журова.

Напомним, перед стартом чемпионата Европы — 2020 вокруг экипировки украинской сборной разразился скандал. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Сначала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму национальной команды, однако после запроса Российского футбольного союза (РФС) организация потребовала убрать с внутренней части воротника «Героям слава!», так как в сочетании с первой частью слоган является «явно политическим по своей природе».

Ранее сообщалось о том, что На форме клубов УПЛ будет логотип УАФ с лозунгами «Слава Украине» и «Героям Слава».

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