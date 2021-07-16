Вице-президент КХЛ: приятно, что Овечкин при таком графике успевает учиться

Трехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион-1988, вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский порадовался за нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, который готовится к защите кандидатской диссертации. Каменский выразил уверенность, что опыт Овечкина поможет и молодым хоккеистам, и тренерам.

«Очень приятно, что Саша при таком плотном графике еще имеет возможность учиться, это всегда развивает человека. Это вызывает исключительно положительные эмоции, только вперед! Видимо, у него есть какая-то цель после хоккея заниматься чем-то полезным для страны.

Он знает все это изнутри, он через это прошел. Знает североамериканский хоккей и российский. Высказывания великого хоккеиста, игрока такого уровня, и его знания всегда будут помогать молодому поколению, и тренерам. Это полезно для всех, у него огромный опыт», — сказал Каменский «Газете.Ru».

Диссертация Овечкина посвящена сравнительному анализу технико-тактической подготовки в Северной Америке и в России. В пятницу, 16 июля, состоялась предзащита работы, по итогам которой Овечкин был рекомендован к публичной защите.

Ранее бывший игрок ЦСКА и ряда команд НХЛ Андрей Коваленко заявил, что работа над кандидатской диссертацией не должна помешать спортивной карьере российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.