Карасев назвал самого «ныряющего» футболиста, с которым доводилось работать

Российский арбитр Сергей Карасев назвал самого «ныряющего» футболиста, с которым ему доводилось работать.

«Халк. Он постоянно падал. Когда он приехал в Россию, то первое время падал без контакта или искал контакт на ровном месте. Бразилец всегда жестикулировал и привлекал к себе взгляды рефери — однако мы не обращали на это внимания. Примерно через год это прошло, и он адаптировался», — цитирует Карасева «Чемпионат.com».

Халк выступает за «Атлетико Минейро» с января 2021 года. С 2012 по 2016 год он был игроком петербургского «Зенита». В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России (2014/15), завоевал Кубок (2015/16) и Суперкубок страны (2015).

Также Халк играл за бразильскую «Виторию» (2004-2005), японский «Кавасаки Фронтале» (2005-2008), португальский «Порту» (2008-2012) и китайский «Шанхай СИПГ» (2016-2020).

Ранее Сергей Карасев назвал самый сложный для него момент на чемпионате Европы — 2020.