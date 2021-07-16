Булыкин заявил, что нужно разобраться с зарплатами игроков, а не изменять формат РПЛ

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался на счет возможных реформ в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Не стоит опускаться до не самых сильных европейских лиг, я бы оставил все как есть. Я за то, чтобы у нас был полноценный чемпионат, как во в Англии, во Франции, в Германии, а не делать как в маленьких странах, где еле набирают клубы. «ПСЖ» и «Бавария» тоже иногда играют против не самых грозных соперников, но от этого не страдает ни качество игры, ни зрелищность.

Я бы искал причины последних неудач в другом — разобрался бы с зарплатами игроков. Поддерживаю введение потолка зарплат для молодых, чтобы их не переманивали. Против выплат подъемных. Еще разобрался бы с агентскими, чтобы они составляли не более десяти процентов. В таком случае у нас вырастет конкурентоспособная молодежь, которая сможет уезжать за границу и прогрессировать в топ-лигах. В этом я вижу больше смысла, чем в реорганизации РПЛ», — приводит слова экс-нападающего национальной команды «РБ Спорт».

Новый формат РПЛ разрабатывала Hypercube — голландская компания, которая ранее стала автором ряда реформ в бельгийском и голландском чемпионатах. Согласно статистическим выкладкам агентства, именно они привели к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможные изменения формата проведения РПЛ.