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Геркус: большинство будет плеваться от невыхода сборной России на ЧМ-2022

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Официальный сайт «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможных кандидатах на смену Станиславу Черчесову на посту главного тренера сборной России.

«У нас продолжается отбор. Лучше спешить с тренером. Наша публика не даст строить команду. Они сожрут с потрохами. Не попасть на чемпионат мира в Катаре ради строительства команды? Большинство выберет поехать на турнир. Потом, правда, будут плеваться, что снова не вышли. На самом деле, мы выходили только один раз. Мы очень драматично смотрим на сборную, привыкли делать трагедию», — передает слова Геркуса «Матч ТВ».

Также Геркус заявил, что сомневается на счет кандидатуры Тедеско, так как он молод и не работал со на уровне сборных.

«Нужно быть гиперавторитетным. Пожилые, как правило, более успешны. Это особое искусство. Я бы попытался украсть тренера у Бельгии. Мартинеса бы с радостью взял. Петкович? Он хорош. Знает русский язык. Когда читал про него, думал, почему его никогда нет на ростере.

Мартинеса мы рассматривали в «Локомотив», я даже с ним договорился. Не срослось, потому что другой тренер остался. Больше шести часов с ним общались. Он показался человеком, который может довести дело до конца», — сказал Геркус.

Напомним, 8 июля РФС уволил Станислава Черчесова с поста наставника национальной команды.

Ранее бывший футбольный тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев выступил против назначения иностранного специалиста на пост наставника сборной России.

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