Ерохин: в других странах пиво на стадионах продают, не вижу ничего плохого, чтобы так было у нас

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о продаже пива на российских стадионах.

«Для меня, как для футболиста, главное, чтобы болельщики получали удовольствие и положительные эмоции от похода на футбол. При этом чтобы на стадионе было безопасно и интересно и взрослым, и детям. В большинстве других стран пиво на стадионах присутствует, и не вижу ничего плохого, чтобы подобное было у нас. Насколько знаю, во время домашнего чемпионата мира продажа пива была разрешена, и никаких массовых инцидентов, дававших повод сомневаться в российских болельщиках, не было», – передают слова Ерохина «Известия».

Продажа пива на российских стадионах запрещена с 2005 года.

Ранее стало известно, что «Зенит» — лидер РПЛ по потраченным средствам на агентов.