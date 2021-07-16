Божович: не видел поводов для увольнения Черчесова, на него было очень большое давление

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Не видел поводов для увольнения Черчесова, на него было очень большое давление. Это неправильное решение, я бы оставил его во главе команды. Черчесов мог бы быть полезен сборной, проблема не конкретно в нем. Помните, с каким восхищением говорили о Черчесове, как его любили и поднимали до небес, а после одного неудачного выступления стали поливать грязью? Очень трудно работать в сборной под таким давлением», – передает слова Божовича Sport24.

Помимо «Крыльев Советов» Божович возглавлял пермский «Амкар», «ФК Москва», московское «Динамо», «Ростов», «Локомотив», тульский «Арсенал», а также был наставником «Црвена Звезды».

Напомним, сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы — 2002, заняв последнее место в своей группе.

Ранее Божович прокомментировал итоги выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020.