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Билялетдинов назвал Бердыева одним из идеальных кандидатов в наставники сборной России

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РИА Новости

Известный российский специалист, бывший главный тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что в тренерский штаб сборной России может войти российский специалист в том случае, если команду возглавит иностранец. Билялетдинов назвал тех, кто, по его мнению, достоин работать в национальной команде — и не только ассистентом, но и главным тренером.

«Давайте Сергея Семака порекомендуем в штаб главной сборной к иностранцу. Он и как игрок выиграл что-то серьезное в составе сборной, и как тренер состоялся. Это бесспорная кандидатура. Далее, давайте возьмем Курбана Бердыева – человек дважды стал чемпионом страны, удачно играл в еврокубках. И не надо говорить, что нужна новая волна – Луис Арагонес сделал Испанию чемпионом Европы и чемпионом мира, когда ему было уже за 70. Разве мало примеров? Юпп Хайнкес в 72 вернулся в «Баварию» и за год ее реанимировал. Можно и про Юрия Семина вспомнить — он становился чемпионом страны и выигрывал кубки. Давайте по «чесноку» в этой ситуации: или рассматривать вот этих двоих из старой гвардии, или уговаривать Семака. А то мы говорим о перспективных специалистах, но не говорим про Семака, про того же Валерия Карпина, который как игрок достиг серьезного уровня, сейчас набивает шишки в «Ростове». В штаб надо включать по заслугам, а не по перспективам», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

Эксперт отметил, что каждый из названных им тренеров может работать и в качестве консультанта. Вместе с тем, далеко не факт, что подобная должность будет соответствовать амбициям и самолюбию специалистов.

«И если уж вводить в штаб к иностранцу нашего тренера, это должен быть специалист, имеющий положительный опыт работы с легионерами-игроками. Важен спортивный принцип что в команде, что в тренерском штабе. Можно говорить, что Семин в 2005 году не вывел команду на чемпионат мира – да, было такое. Но мы хотя бы знаем его уровень, проверенный годами. Лично для меня Семин и Бердыев, а также Семак, являются важнейшими кандидатами в штаб сборной. Но еще согласятся ли они пойти помощниками к иностранцу? Потому что они по опыту работы хоть и могут быть консультантами, это очень расплывчатая должность. Какую роль при консультировании им отведет главный тренер и не заденет ли это самолюбие специалистов? Потом, какой из кандидатов в тренеры или в ассистенты сборной становился чемпионом, выигрывал у «Барселоны», «Интера», «Монако»? Надо задать себе этот вопрос, и все станет ясно. В сборную надо попадать по заслугам – и игрокам, и тренерам», — подвел итог Билялетдинов.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее экс-тренер «Рубина» заявил, что сборную должен возглавить российский специалист.

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