Газзаев — о предложении ограничить зарплаты футболистов: ограничьте сначала себе!

Бывший главный тренер московского ЦСКА и киевского «Динамо», глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев высказался против потолка зарплат в российском футболе.

«Потолок зарплат – чушь. Каждый должен получать в силу своего таланта и возможностей. Не надо всех под одну гребенку. Прошло, к счастью, то время, когда у нас всех равняли...» — передает слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что размер зарплат должны определять президенты клубов. Газзаев считает, что если игрока не устраивает его зарплата, он вправе поменять место работы, но также подчеркнул, что зарплаты должны быть разумными.

«Нужно реалистично и профессионально оценивать вклад и уровень того или иного спортсмена. В европейских клубах нет потолков, но они же не платят всем подряд как Месси и Роналду. Хорошие футболисты зарабатывают много, средние – меньше, слабые – еще меньше. Это регулируется здравомыслием менеджмента клубов, а не искусственными потолками.

Меня неприятно удивляет, когда в СМИ звучат заявления: «Давайте ограничим зарплаты футболистам». Ограничьте сначала себе! Талантливые люди должны зарабатывать столько, сколько позволяет их талант. А вот адекватно оценивать степень таланта – это уже задача клубных руководителей», – сказал Газзаев.

Ранее Газзаев поделился мыслями об атмосфере в сборной России на чемпионате Европы — 2020.