«Реал» потерял 300 миллионов евро

Мадридский «Реал» опубликовал финансовый отчет за сезон-2020/21, в котором заявлено, что королевский клуб потерял 300 миллионов евро из-за пандемии COVID-19, начиная с марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В результате принятия мер, «Реал» улучшил свои финансовые показатели в сравнении с предыдущим сезоном. В прошлом году «сливочные» заработали 313 тысяч евро, а в этом — 874 тысячи. Таким образом, «Реал» является одним из немногих топ-клубов, которые не понесли убытки за финансовый год — 2020/21. По информации УЕФА, убытки европейских клубов в период с 2019 по 2021 год равняются примерно шести миллиардам евро.

Королевский клуб сократил зарплаты на 58 миллионов евро, операционные расходы – на 62 млн, а также заработали 175 миллионов благодаря на продаже и уходу футболистов. Чистый долг клуба снизился с 240 миллионов евро до 46 миллионов. Чистый капитал «Реала» составляет 524 миллиона евро, а собственные денежные средства – 122 миллиона.

Ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес оскорбительно высказывался о бывшем главном тренере команды Висенте дель Боске.