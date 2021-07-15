Собчак — о дисквалификации Маркова: потому канадские студенты нашу сборную и побеждают

Телеведущая Ксения Собчак с возмущением высказалась о дисквалификации завершившего карьеру хоккеиста Андрея Маркова.

«Уже какая-то классическая ситуация: легендарный отечественный хоккеист вынужден отстаивать право на тренерскую деятельность в своей же родной стране (!!!) в арбитражном комитете Лозанны из-за… бюрократической волокиты. Вы вообще можете себе представить такую ситуацию за океаном или хотя бы в Финляндии? Потому канадские студенты нашу сборную и побеждают!» — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Напомним, инспектор РУСАДА приходил домой к Маркову и отмечал нарушения, не обнаружив хоккеиста на месте его проживания. Марков должен был подать заявление в РУСАДА, но он об этом не знал, поэтому проверки продолжались. Процедуры проводились после объявления игроком о завершении карьеры профессионального хоккеиста.

В мае 2021 года Марков вошел в тренерский штаб «Витязя», но из-за санкций РУСАДА он не сможет работать в клубе.

Ранее Ксения Собчак резко обругала канал «Россия 24» за название передачи о паралимпийцах «Паралимпийский дневник — одной ногой в Токио».