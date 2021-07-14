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Дзюба возглавил рейтинг доверия спортсменам среди россиян

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GlobalLookPress

Исследовательский холдинг Romir опубликовал рейтинг десяти отечественных спортсменов, тренеров и функционеров, которым доверяют россияне.

Первое место занял нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба. На второй строчке расположилась бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева. Замкнул тройку капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Также в рейтинг попали экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, чемпион мира в лыжных гонках Александр Большунов, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по гимнастике Алексей Бондаренко и бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

В опросе приняли участие 2400 человек старше 14 лет. Данный рейтинг составляется каждые три месяца.

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский призвал Дзюбу извиниться перед главным тренером сборной Италии Роберто Манчини.

Топ-10 спортсменов, вызывающих наибольшее доверие россиян:
1. Артем Дзюба (футбол)
2. Ляйсан Утяшева (художественная гимнастика)
3. Александр Овечкин (хоккей)
4. Хабиб Нурмагомедов (MMA)
5. Владислав Третьяк (хоккей)
6. Татьяна Тарасова (фигурное катание)
7. Вячеслав Фетисов (хоккей)
8. Александр Большунов (лыжные гонки)
9. Алексей Бондаренко (спортивная гимнастика)
10. Константин Цзю (бокс)

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