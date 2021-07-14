Стало известно, когда представят нового тренера сборной России

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что имя нового главного тренера сборной России по футболу объявят уже этим летом.

«В ближайшее время, до проведения отборочных матчей чемпионата мира. Считаю, что сборную должен тренировать человек с опытом работы на уровне сборных команд и человек, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом традиций отечественного футбола и современных тенденций развития футбола», – приводит слова Матыцина «Р-Спорт».

Ближайший отборочный матч на ЧМ-22 сборная России сыграет 1 сентября с хорватами.

Напомним, 8 июля Российский футбольный союз принял решение прекратить сотрудничество со Станиславом Черчесовым.

Сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы — 2020, заняв последнее место в своей группе.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о своих не реализовавшихся планах сыграть за сборную России на чемпионате мира — 2018 и Евро-2020.