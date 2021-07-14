Супруга Байдена представит США на церемонии открытия Олимпиады-2020

Джилл Байден, супруга президента США Джо Байдена, представит США на церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2020 в Токио. Об этом сообщает NBC. Напомним, семья Байденов уже возглавляла американскую делегацию на Олимпийских играх — 2010, которые проходили в Ванкувере.

Стоит отметить, что сам американский лидер решил не ехать на Олимпиаду. Он будет болеть за спортсменов, находясь в Америке.

Официально Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Олимпиада должна была пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 состоится на год позже. При этом Игры сохранят приставку «2020» в маркетинговых целях. Это будут первые Олимпийские игры, которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были перенесены, а не отменены, а также первые в истории Олимпийские игры, которые пройдут в нечетный год.

Ранее Джо Байден рассказал, что в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным говорил, что американские выборы нужно защищать от внутренних и внешних угроз.