Хабиб ответил на предложение подраться с Сен-Пьером

Российский бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что президент промоушена Дана Уайт недавно предложил ему подраться с Жоржем Сен-Пьером.

«Он прислал мне сообщение и сказал: «Привет, Жорж Сен-Пьер хочет организовать бой с тобой». Я ответил: «Что я могу сделать?» Я выдохся. Я действительно закончил», — передает слова Хабиба MMAJunkie.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов прокомментировал слова бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова.