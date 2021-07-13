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Хабиб ответил на предложение подраться с Сен-Пьером

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Российский бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что президент промоушена Дана Уайт недавно предложил ему подраться с Жоржем Сен-Пьером.

«Он прислал мне сообщение и сказал: «Привет, Жорж Сен-Пьер хочет организовать бой с тобой». Я ответил: «Что я могу сделать?» Я выдохся. Я действительно закончил», — передает слова Хабиба MMAJunkie.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов прокомментировал слова бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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