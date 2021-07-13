Макгрегор пообещал убить Порье и его жену

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор после боя с американцем Дастином Порье пообещал убить представителя США и его жену.

«Когда вы будете спать, я убью вас. Я убью тебя и твою миссис. Это был не конец», — сказал Макгрегор на видео, которое выложено в Twitter Out Of Context MMA.

Ирландец получил перелом ноги в переломы большеберцовой и малоберцовой костей в третьем поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264, который прошел в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. Бой был завершен после первого раунда, а Макгрегору присудили поражение техническим нокаутом.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Первый поединок между бойцами прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Ранее Макгрегор заявил, что успешно перенес операцию на сломанной ноге.