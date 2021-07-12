Макгрегор обратился к Порье после операции на сломанной ноге

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился в поклонникам и американскому бойцу Дастину Порье.

Ирландец поблагодарил фанатов за слова поддержки, а также отметил, что провел отличный первый раунд против представителя США.

«Дастин, ты можешь сколько угодно праздновать эту ненастоящую победу. Но в реальности ты так ничего и не сделал и второй раунд бы это показал», — заявил Макгрегор в видео, опубликованном в Twitter.

Третий поединок между Макгрегором и Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Первый поединок между бойцами прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Ранее Порье рассказал о желании сломать Макгрегору вторую ногу.