Англия проиграла седьмую серию пенальти на крупных турнирах

Сборная Англии по пенальти уступила итальянцам в финале чемпионата Европы 2020 года.

Для команды «трех львов» это поражение стало седьмым в серии послематчевых ударов за всю историю историю выступления на крупных турнирах, сообщает Goal.

До этого представители Туманного Альбиона трижды проигрывали в серии пенальти на чемпионатах мира и трижды — на чемпионатах Европы.

Напомним, что англичане в этом году впервые вышли в финал континентального первенства.



«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка Италия — Англия.

Чемпионат Европы — 2020. Финал

Италия — Англия — 1:1 (3:2 пен.)

Голы: 1:0 — Шоу, 2: 1:1 — Бонуччи, 66;

Ранее на финальный матч Евро-2020 Италия — Англия проникла группа людей без билетов.