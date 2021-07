Италия стала первой страной, выигравшей «Евровидение» и ЧЕ по футболу за год

Сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче Евро-2020. Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 1:1 (3:2 пен.)

Эта победа открыла уникальное достижение — Италия первой сумела стать победителем песенного конкурса «Евровидение» и чемпионата Европы по футболу в один год. Об этом сообщает Gracenote.

Напомним, что в 2021 году «Евровидение» выиграла рок-группа Måneskin. Российская исполнительница Manizha заняла по итогам конкурса девятое место.



Чемпионат Европы — 2020. Финал

Италия — Англия — 1:1 (3:2 пен.)

Голы: 1:0 — Шоу, 2: 1:1 — Бонуччи, 66;

Ранее на финальный матч Евро-2020 Италия — Англия проникла группа людей без билетов.

