Российский боец UFC: Макгрегору помешала его болтовня

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рамазан Эмеев поделился впечатлениями от боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье, передает Sport24.

«Еще до начала боя и пресс-конференции мне казалось, что Конор спокойно выиграет Порье. По-моему, ирландец был мотивированнее американца. Но болтовня Конора помешала ему: он много волновался на пресс-конференции. Возможно, из-за этого он и проиграл бой», — сказал Эмеев.

Третий поединок между Макгрегором и Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко объяснил, как экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор мог получить перелом ноги в поединке против американца Дастина Порье.