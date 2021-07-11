Глава UFC раскритиковал Макгрегора за оскорбления в адрес жены Порье

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался об оскорблениях экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора в адрес супруги американского бойца Дастина Порье.

«Мне это не нравится. Это плохо. Не вмешивайте в это семьи людей и их жен», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 264.

До поединка против Порье Макгрегор оскорблял супругу соперника. После боя он называл Джоли Порье «неверной тварью», а также сказал, что та пишет ему личные сообщения.

Третий поединок между Макгрегором и Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». В первом раунде Макгрегор сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Ранее Порье отреагировал на оскорбления Макгрегора в адрес его жены.