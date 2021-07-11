Президент UFC не исключает четвертого боя между Макгрегором и Порье

Президент UFC Дана Уайт рассказал, возможен ли четвертый бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

«Дастин будет драться за пояс. Потом Конор выздоровеет и, наверное, у них будет реванш. Я не думаю, что их противостояние окончено. Невозможно завершить бой вот так. Этот поединок не завершился. Посмотрим, как все сложится. Кто знает, как надолго выбыл Макгрегор», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, в главном бою UFC 264 встречались Конор Макгрегор и Дастин Порье. В концовке первого раунда Макгрегор сломал ногу, но сумел закончить пятиминутку. В перерыве между раундами Конора осмотрели врачи, после чего судья Херб Дин вынес решение, что ирландец не будет продолжать бой. Победу отдали Порье.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах (UFC) 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Рекорд Порье — 28-6-0-1.

Первый бой между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Ранее Дана Уайт сообщил, что Конор Макгрегор перенесет операцию после полученной травмы ноги в поединке против Дастина Порье.