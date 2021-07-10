Макгрегор заработает минимум 3 миллиона долларов за бой с Порье

Стало известно, сколько заработают Конор Макгрегор и Дастин Порье после своего третьего очного противостояния. Ирландский боец заработает минимум 3 миллиона долларов, Порье – один миллион. Доход Макгрегора может составить десять миллионов за счет отчислений от платной трансляции, а Порье может дополнительно заработать три миллиона.

Первый бой между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах (UFC) 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6-0-1.

Глава UFC Дана Уайт заявил, что турнир с участием Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдет при 100-процентной заполняемости арены в Лас-Вегасе (T-Mobile Arena), которая вмещает около 20 тыс. зрителей.

Ранее экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков дал прогноз на исход поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.