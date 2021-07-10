Экс-вратарь «Локомотива» считает, что Лунев будет вторым вратарем «Байера»

Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил перспективы бывшего голкипера петербургского «Зенита» Андрея Лунева в леверкузенском «Байере», передает Metaratings.ru.

«У «Байера» есть очень сильный вратарь — Лукаш Градецки. То есть с основным голкипером в команде все в порядке. Лунев, конечно, будет конкурировать, но знает, что, скорее всего, станет вторым вратарем. Градецки — вратарь хороший, вряд ли его будут отправлять в запас», — сказал Нигматуллин.

Нынешним летом у Лунева истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Стороны долго вели о переговоры о продлении соглашения, но договориться так и не смогли. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провел 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. В 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Антон Смирнов, агент российского вратаря Андрея Лунева, рассказал о том, как проходили переговоры с леверкузенским «Байером».