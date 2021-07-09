Волейболист Спиридонов заявил, что у Черчесова не хватало мозгов

Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) расторгнуть контракт с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

«Черчесова уже давно надо было убирать, а не делать пресс-конференции, на которых он говорил: «Моя армия». А если бы у Черчесова были яйца, то сам бы ушел. Я считаю, у него их нет, поэтому ждал до последнего момента, пока его уберут. У нашего тренера не хватало мозгов. Если послушать его пресс-конференцию и как он связывает предложения, то это второй Кличко», — сказал Спиридонов «Спорт-Экспрессу».

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта.

На чемпионате Европы-2020 подопечные Черчесова обыграли Финляндию (1:0), крупно проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняли последнее место в группе В и не вышли в плей-офф турнира.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что на сайте для поиска работы появилась вакансия главного тренера сборной России.