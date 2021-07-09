Главный тренер сборной Англии поделился ожиданиями от финала Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от решающего матча Евро-2020 против Италии.

«Италия блестяще играла последние пару лет. Мы внимательно следили за их прогрессом. Мы знаем, как они играют. Они играют с большой отдачей, демонстрируют отличный стиль. Им всегда сложно забивать. Без сомнения, они заслужили быть в финале — на пути к нему они обыграли две топовые команды — Бельгию и Испанию, так что впереди нас ждет самый сложный тест из всех возможных», — приводит слова Саутгейта официальный сайт турнира.

Финал Евро-2020 состоится 11 июля, начало — в 22.00 мск.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась с командой Украины (4:0). В полуфинале в дополнительное время были обыграны датчане (2:1).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1). На стадии полуфинала в серии послематчевых пенальти Италия оказалась удачливее испанцев (2:1 пен.).

Ранее сообщалось, что сборная Италии закрылась на базе из-за случаев COVID среди журналистов.