Сборная Италии закрылась на базе из-за случаев COVID среди журналистов

Сборная Италии, которой предстоит сыграть в финале чемпионата Европы — 2020 с Англией, закрылась на базе из-за случаев COVID среди журналистов, сообщает la Repubblica.

Главный матч турнира состоится 11 июля, начало — в 22.00 мск.

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1). На стадии полуфинала в серии послематчевых пенальти Италия оказалась удачливее испанцев (2:1 пен.).

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась с командой Украины (4:0). В полуфинале в дополнительное время были обыграны датчане (2:1).

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Англии Харри Кейн стал первым игроком в истории чемпионатов Европы, которому не удалось реализовать пенальти в дополнительное время матча.