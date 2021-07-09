Блогер-миллионник раскритиковал Губерниева за скандальность и инцидент с Бузовой

Известный футбольный блогер Николай Полупанов (Лакер), чья аудитория на Youtube, TikTok и Instagram составляет около 2 млн подписчиков, в интервью «Газете.Ru» рассказал о своем отношении к комментатору Дмитрию Губерниеву.

«У меня неоднозначное отношение к Губерниеву, хотя долгое время я был абсолютно нейтрален. Как комментатор Губерниев меня не интересовал, потому что за биатлоном я не следил.

Но потом он будто узнал рецепт привлечения внимания к своей персоне и стал применять его все чаще и чаще. Против такой тактики я ничего не имею, это нормально. Благодаря этому он теперь интересен публике как медийная фигура, а не только своими репортажами.

Но со многими его высказываниями я не согласен. Взять даже недавнюю ситуацию с Ольгой Бузовой — я абсолютно не поддерживаю то, как Губерниев выступил. Считаю, что это было крайне некрасиво и неуместно. Поэтому к Губерниеву у меня неоднозначное отношение», — рассказал Полупанов.

Ранее блогер эмоционально отреагировал на смерть 17-летнего футболиста на поле.