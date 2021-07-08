Ветеран ЦСКА Масалитин: надо поблагодарить Черчесова, он старался

Известный футболист и тренер, ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин призвал не критиковать уволенного с поста наставника сборной России Станислава Черчесова. По мнению, ветерана ЦСКА, экс-главный тренер сборной России сделал все, что мог.

«Черчесов согласился работать, привел к определенному результату на чемпионате мира. Старался, чтобы команда хорошо играла и в отборочном цикле, и на чемпионате Европы. К сожалению, может быть, не хватило опыта или каких-то тактических соображений. Произошел провал, но надо все равно человека поблагодарить. Он старался и все свои знания хотел привлечь, чтобы помочь сборной. Увы, концовка не задалась. Оценку его работе ставить не надо. Он сам сейчас должен это осмыслить, сделать определенные выводы», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

8 июля РФС принял решение о прекращении сотрудничества со Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Под руководством Черчесова российская команда заняла последнее место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее экс-глава московского «Локомотива» Николай Наумов призвал поблагодарить за проделанную работу отправленного в отставку с поста главного тренера сборной России Станислава Черчесова.