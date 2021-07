Борис Джонсон призвал сборную Англии «вернуть домой» трофей Евро

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил сборную Англии с победой над командой Дании в полуфинале чемпионата Европы — 2020.

«Сегодня Англия играла всем сердцем. Какой фантастический матч от команды Гарета Саутгейта. Теперь к финалу. Давай вернем трофей на родину», — написал Джонсон в Twitter.

Встреча между сборными Англии и Дании, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу родоначальников футбола. На 30-й минуте датский полузащитник Миккель Дамсгард отправил мяч в ворота Пикфорда, а спустя девять минут капитан сборной Дании Симон Кьер, пытаясь прервать передачу англичан, забил автогол.

В дополнительное время капитан англичан Харри Кейн не смог реализовать 11-метровый удар, однако после сейва Каспера Шмейхеля он первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку ворот.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о выходе сборной Англии в финал чемпионата Европы — 2020.

Tonight @England played their hearts out. What a fantastic performance from Gareth Southgate's squad.



Now to the final. Let's bring it home