Швейцарский фанат-мем рассказал о необычном подарке от российского болельщика

Фанат сборной Швейцарии Лука Лаутенбах, который прославился в соцсетях благодаря своей реакции на гол в ворота Франции в матче 1/8 финала Евро-2020, в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, как один из российских болельщиков удивил его перед четвертьфинальной игрой Швейцария — Испания в Санкт-Петербурге.

«Один из российских фанатов подарил мне футболку с моим изображением, — мы встретились прямо напротив стадиона «Санкт-Петербург». На передней стороне футболки — мое грустное лицо, а на задней — кричащее после гола Швейцарии в ворота Франции. Думаю, что я сохраню эту футболку у себя и буду иногда надевать дома», — отметил Лаутенбах.

Ранее швейцарец рассказал, как разбились его стереотипы о россиянах.