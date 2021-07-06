В Лондоне разыграют билеты на финал Евро-2020 среди привитых от COVID-19

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что одна пара билетов на финал чемпионата Европы — 2020 будет разыграна среди жителей города, которые вакцинировались от коронавируса.

«Для нас очень важно продолжать увеличивать число молодых людей, которые приходят вакцинироваться. Розыгрыш билетов — золотой шанс оказаться на стадионе в день, который может стать невероятным для нашей нации», — цитирует Хана Sky Sports.

Финал Евро-2020 пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля 2021 года. В решающей встрече сойдутся победители полуфиналов Испания — Италия и Англия — Дания.

На заключительные игры будут допущены порядка 60 000 человек. Решение об увеличении посещаемости до 75% правительство Великобритании приняло в конце июня. При этом гостям британской столицы будет сложно попасть на игру, так как для этого необходимо просидеть десять дней на карантине после прилета.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от полуфинальных матчей чемпионата Европы — 2020.