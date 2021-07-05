Олимпийский чемпион предостерег Черчесова от карьеры в политике сразу после ухода из сборной

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил шансы главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова стать политиком, передает Sport24.

«Не думаю, что ему стоит идти в политику сразу после увольнения, если оно будет. Наверное, лучше будет пережить какой-то срок, как сделал Газзаев, и потом попробоваться, если будет желание. Так что если он надумает становиться депутатом, то надо будет паузу сделать лет на пять», — сказал Васильев.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее комментатор Георгий Черданцев отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о том, что в сборную России нужно пригласить молодого иностранного тренера.