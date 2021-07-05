Глава УАФ подвели итоги Евро фразой о «неделимой Украине с Крымом и Донбассом»

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко высказался о выступлении национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

Функционер заявил, что с момента старта отборочного этапа турнира сборная и болельщики были одним целым.

«Потому что все мы — часть единой и неделимой Украины. С Крымом, Донецком, Луганском, моим родным Днепром, Львовом, Ужгородом, Киевом, Одессой и всеми нашими городами и селами. Как на карте новой формы сборной, которая стала самой популярной на этом чемпионате Европы», — приводит слова Павелко официальный сайт организации.

Сборная Украины дошла до четвертьфинала чемпионата Европы — 2020, где потерпела разгромное поражение от команды Англии. Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счетом 0:4.

Перед стартом турнира вокруг экипировки украинской сборной разразился скандал. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Сначала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму национальной команды, однако после запроса Российского футбольного союза (РФС) организация потребовала убрать с внутренней части воротника «Героям слава!», так как в сочетании с первой частью слоган является «явно политическим по своей природе».

Ранее экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко поддержал сборную Украины и намекнул на возобновление карьеры.