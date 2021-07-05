Джокович заявил, что в 90% турниров, в которых он участвует, болельщики против него

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что привык к давлению трибун во время матчей, однако иногда он не может справиться с эмоциями.

«В 90% турниров, в которых я принимаю участие, фанаты против меня. Я играю против толпы, а не против одного соперника. Я к этому привык, но я человек, и у меня есть эмоции. Поэтому это нормально, что меня задевает и раздражает, когда кто-то провоцирует меня. Иногда у меня бывают взрывные реакции, но мне нужно выплескивать эмоции», — цитирует спортсмена Tennis World USA.

Джокович сыграет в 1/8 Уимблдона против Кристиана Гарина из Чили.

Ранее известный теннисный тренер Владимир Камельзон поделился ожиданиями от возможного противостояния россиянина Даниила Медведева со швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале Уимблдона. А также оценил шансы российских спортсменов на турнире.

Тренер считает, что Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев — способны обыграть Новака Джоковича на турнире.