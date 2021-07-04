Семак заявил, что у «Зенита» нет возможности приглашать сильных российских игроков

Главный тренер питерского «Зенита» Сергея Семак заявил, что у клуба нет возможности покупать сильных российских игроков из-за их дороговизны и востребованности.

«У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем. Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Изменения возможны только в случае ухода кого-то из легионеров», — приводит слова Семака Bobsoccer.ru.

С сезона-2020/21 клубы имеют право заявить на сезон не более восьми иностранных игроков. Все они могут выходить на поле одновременно.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб с берегов Невы занял первое место. На второй строчке расположился московский «Спартак», замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив».

В Лиге чемпионов «Зенит» занял последнее место в группе с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге», набрав одно очко. Победу в турнире одержал лондонский «Челси».

Ранее сообщалось, что наставник «Зенита» Семак раскритиковал лимит на легионеров.